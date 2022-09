Ludmilla e Brunna Gonçalves perderam a chave de apartamento nos EUA e ficaram trancadas do lado de fora - Reprodução/Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves perderam a chave de apartamento nos EUA e ficaram trancadas do lado de foraReprodução/Instagram

Publicado 27/09/2022 21:04

Rio - Ludmilla está nos Estados Unidos para cumprir alguns compromissos profissionais e o início da viagem já foi marcado por perrengue. Nesta terça-feira, a cantora usou os Stories do Instagram para relatar uma situação complicada que enfrentou após perder a chave do apartamento em que está hospedada com a mulher, Brunna Gonçalves, sua irmã e um amigo. "#EstamosNaRua", escreveu a artista de 27 anos na legenda de um dos vídeos.

"Eu tive que sair pra uma reunião e uma entrevista, e Brunna ficou no apartamento, mas ia sair também. Daí, eu falei: 'Deixa a chave em algum lugar aí, porque, se eu voltar e vocês não estiverem, vai ser horrível pra minha carreira'. Ok, eles deixaram a chave num vaso, mas voltaram primeiro que eu. Pasmem: a chave não estava lá. E não tem cópia da chave do apartamento", contou a funkeira.

Mais tarde, Ludmilla voltou a atualizar as redes sociais para avisar que encontrou uma solução para o problema. A dona do projeto "Numanice" disse que conseguiu entrar em contato com a proprietária do imóvel para pedir uma chave reserva. A artista ainda brincou que a esposa deveria pagar uma multa pela perda do objeto tomando um "shot" de vodka. "Na próxima vez, eu te deixo na rua", rebateu Brunna.