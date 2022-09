Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução Internet

Publicado 27/09/2022 19:03

Rio - Larissa Manoela e André Luiz Frambach não cansam de exibir seu amor nas redes sociais. Nesta terça-feira (27), a atriz viajou e mostrou que o grude com o namorado não para nunca! Em story no seu Instagram, a cantora compartilhou com seus seguidores o namorado a levando até o aeroporto, e escreveu: "Ele faz a mesma carinha toda vez que me leva para viajar. Logo é a gente viajando o mundo todo juntinho. Dengoso demais. Já já a gente tá agarrado assim de novo. Te amo".

Em seguida, postou uma foto dos dois em clima de fofura e disse: "Jájá a gente está agarrado assim de novo, te amo!". O ator repostou esse clique e escreveu abaixo: "Seu dengo, né, amor. Agora vai ser eu fingindo que estou bem até você voltar e eu ficar bem de verdade. Te amo, meu amor". O casal está junto oficialmente desde julho deste ano, após viverem um affair no ano passado. Larissa não compartilhou com seus seguidores o motivo da viagem, mas foi com sua mãe e encontrou os amigos Eike Duarte, Natalia Vivacqua e a filha dos dois, Filipa no aeroporto.