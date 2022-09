Whindersson Nunes e Thaylise Pivato - Reprodução Internet

Publicado 27/09/2022 16:44

Rio - A influenciadora Thaylise Pivato e o humorista Whindersson Nunes estão em Punta Cana, junto a vários outros famosos para comemorar o aniversário de Gabi Lopez. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi um Story da dupla postado pela ex do Vitão, Thaylise, em seu Instagram nesta terça-feira (27). No clique com o comediante, ela escreveu "Amo viver a vida com você".

Internautas já começam a suspeitar e a "shippar" o casal, que vive grudado em suas redes sociais. Porém, Whindersson já havia esclarecido a sua amizade com Thaylise em seu livro "Vivendo Como Um Guerreiro", onde explica que se aproximaram muito e atualmente se tratam como irmãos. Os dois se intitulam "os ex dos ex", já que o humorista estava casado com Luísa Sonza enquanto a amiga se relacionava com Vitão, logo antes dos dois términos e do início do namoro dos dois cantores.

A influenciadora também aproveitou para postar em seu Instagram cliques na Lagoa que visitou com os amigos. Vestindo um biquini de corações vermelho, Thaylise posou e exibiu a boa forma na viagem. "Sereia não cai em conto de pescador não", escreveu na legenda, atraindo vários elogios nos comentários.