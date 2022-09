Majur e Josué Amazonas se casaram em cerimônia que reuniu famosos, em Salvador - Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2022 16:00 | Atualizado 27/09/2022 16:04

Rio - A cantora Majur encantou os seguidores ao compartilhar as fotos de seu casamento com o coreógrafo Josué Amazonas. A artista de 26 anos subiu ao altar, nesta segunda-feira, em cerimônia realizada à beira da praia que contou com a presença de famosos como Gaby Amarantos, Xamã e Liniker, em Salvador, na Bahia. "Eu sou aquela menina de 17 anos que sonhava em se casar. Agora eu sou a noiva mais feliz do mundo", declarou ela.

Para selar a união com o bailarino, Majur usou o tradicional vestido branco, escolhendo um modelo no estilo sereia com calda longa. A festa aconteceu um mês depois do casal realizar a cerimônia civil, em agosto deste ano. Recentemente, a cantora esteve no Palco Sunset do Rock in Rio em dose dupla: em uma homenagem para Elza Soares e como convidada no show de Ludmilla.

"O momento mais incrível das nossas vidas foi de amizade, afeto, amor e troca. Não é só um casamento, mas é o início de grandes histórias daqui pra frente. Que todes possam amar e ser amades, e, se quiserem celebrar, estejam juntos e façam tudo acontecer. Nós, os noivos, desejamos a todos presentes, um imenso e profundo obrigado e felicidades para sempre", disse a artista em outra postagem no Instagram.

Em setembro do ano passado, Majur se tornou a primeira mulher trans a estampar a capa da revista 'Vogue Noivas'. Na ocasião, ela fez questão de celebrar a conquista nas redes sociais e falou sobre representatividade: “Não estou falando sobre dores ou cicatrizes, estou falando sobre a minha existência e sobre ser amada. A notícia é essa. Isso é futuro e revolução. É sobre mim, mas fala muito sobre todes que vieram antes de mim e que estão comigo nessa capa”, afirmou a cantora.

