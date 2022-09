Grazi Massafera aprende a tocar violão - Reprodução Internet

Publicado 27/09/2022 20:05 | Atualizado 27/09/2022 23:06

Rio - Grazi Massafera está testando novos hobbies. Nesta terça-feira (27), a atriz postou em seu Story um vídeo tocando violão e avisou: "Segunda aula de violão. Não, vocês não me verão cantando por aí. Só o início de um hobby gostosinho aqui. Interligando uma mente inquieta por aprendizados, fantasias e encantos".



No vídeo, a artista de 40 anos garante que é só um passatempo enquanto toca e canta o sucesso "Dá Um Sorriso Aí Pra Mim", de Marilia Mendonça. O professor Caio Batalha aparece no vídeo e, ao repostar em seu perfil, comenta: "Uma mulher de um talento absurdo e uma linda paixão por música. Prazer em poder compartilhar um pouco do que aprendi ao longo desses dez anos".