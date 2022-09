Eliezer - Reprodução do Instagram

Publicado 27/09/2022 18:56 | Atualizado 27/09/2022 19:01

Rio - O ex-BBB Eliezer foi internado, nesta terça-feira, em um hospital de São Paulo, para passar por uma rinoplastia, sendo acompanhado por Viih Tube, que está grávida do primeiro filho do casal. O influenciador usou o Instagram para explicar que decidiu se submeter ao procedimento por questões estéticas e de saúde.

"Mais um sonho realizado. Chegou o dia da minha rinoplastia estética e funcional. Sendo muito honesto, nunca gostei do meu nariz, ele sempre viveu entupido (desde que me entendo por gente) e acho ele desproporcional ao meu rosto, principalmente quando eu sorrio", começou o designer, na legenda de um vídeo em que registrou o processo.

Em seguida, Eliezer revelou ter sido diagnosticado com desvio de septo grave com esporão e hipertrofia de cornetos inferiores, também conhecido como carne esponjosa, após passar por exames. "E agora eu tô aqui fazendo minha primeira cirurgia para melhorar minha qualidade de vida com o plus do benefício estético", finalizou o ex-participante do "BBB 22".

Recentemente, Eliezer se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após dizer que não pretende morar com Viih Tube, com quem terá um bebê. O ex-brother foi detonado por internautas e até pela atriz Isabella Scherer , e foi ao Twitter para se defender. "Antes de compartilhar qualquer post e dar uma opinião, você poderia ler a entrevista completa ao invés de uma aspas, porque você, como pessoa pública, com certeza sabe o que esses @ fazem por likes e comentários", disse o influenciador para a campeã do "MasterChef Brasil".

