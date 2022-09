Regina Casé celebra aniversário de Douglas Silva com homenagem nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2022 16:38

Rio - Completando 34 anos nesta terça-feira, Douglas Silva recebeu mensagens carinhosas de fãs e amigos nas redes sociais. Regina Casé foi uma das famosas que usou o Instagram para homenagear o ator e ex-BBB, de quem é amiga desde a infância do artista. Para celebrar a data, a apresentadora publicou fotos de momentos divertidos e emocionantes ao lado do aniversariante e se declarou.

"Hoje é dia do meu amorzinho, Douglas Silva! Eu dou colo pra ele, ele me dá colinho também! Quantas lágrimas né, amor? Desde pequenininho, mas também tantos risos… Eu acho que ele é o cara que eu mais dou risada junto!", começou a atriz, na legenda da postagem. "Ele não é só o DG do 'BBB'. Ele é um ator maravilhoso, um pai incrível e é também a alegria da nossa família", continuou.

"Você sabe o tantão que eu te amo né, Douglas? Viva você!!!! Feliz aniversário, meu amor", completou a atriz, que será a vilã de "Todas As Flores", novela original do Globoplay com estreia marcada para o dia 17 de outubro. A trama de João Emanuel Carneiro também será o primeiro papel fixo de Douglas em um folhetim desde o fim do "BBB 22".

Pedro Scooby também usou as redes sociais para celebrar a data especial: "Nem sei te falar o quanto eu te amo!! Tudo de melhor sempre, irmão! Muita saúde e paz! Conte sempre comigo", declarou o surfista. Os dois se tornaram amigos durante a participação no reality show da TV Globo, em que o ator conquistou o 3º lugar.



