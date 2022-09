Cleo - Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2022 15:04

Rio - Cleo divulgou um vídeo nesta terça-feira em seu Instagram rebatendo as críticas que recebe por ter feito algumas tatuagens. Conhecida pelo jeito sincero, a atriz de 39 anos aproveitou para valorizar sua silhueta. "gostosa & tatuada", escreveu.

Na legenda do vídeo, Cleo reproduziu um dos comentários negativos que recebe. "Nossa, e quando envelhecer com essas tatuagens?". Logo na sequência, ela rebateu a fala. "Melhor ser uma velha tatuada, do que uma velha amargurada."