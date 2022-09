Rosana e Luciano Huck - Reprodução Internet

Rosana e Luciano HuckReprodução Internet

Publicado 27/09/2022 14:37

Rio - A participação da cantora Rosana no "Domingão com Huck" deu o que falar nas redes sociais. A artista de 68 anos esteve ao lado de Deborah Secco no quadro "Batalha do Lip Sync" cantando seu grande sucesso, "Como uma deusa".

fotogaleria

Apesar de ser um ícone dos anos 1980, Rosana não foi reconhecida por alguns telespectadores, que se espantaram com o visual da artista. "Rosana no 'Domingão', quase não reconheci", disse uma pessoa no Twitter. "A mulher parece de cera", disse outro internauta. Alguns fãs levantaram a possibilidade de Rosana ter passado por uma harmonização facial. Os internautas também acreditam que Rosana possa ter exagerado no tratamento da imagem em que aparece ao lado de Luciano Huck.