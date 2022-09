Flay exibe as curvas em clique de biquíni - Reprodução do Instagram

Flay exibe as curvas em clique de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 27/09/2022 13:22

Rio - Flay encantou os internautas ao publicar duas fotos de fotos de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. Com um modelo fio-dental, a ex-BBB, que está em Punta Cana, na República Dominicana, exibiu a barriga chapada e o bumbum na nuca ao posar em uma piscina natural. Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Vitor Lemke.

fotogaleria

Os internautas babaram pela beleza da influenciadora digital através dos comentários. "Maravilhosa", disse um. "Gostosa", opinou outro. "É muita perfeição", destacou um terceiro.

Além de Flay, outras famosas também estão Punta Cana, como Gabi Prado, Livian Aragão e Gizelly Bicalho. É que elas estão entre as convidadas do aniversário de Gabi Lopes, que promoveu sua primeira festa de aniversário internacional, em um resort all inclusive da região.