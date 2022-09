Juliana Paes e Sheron Menezzes no jogo do Brasil em Paris - Reprodução/Instagram

Juliana Paes e Sheron Menezzes no jogo do Brasil em ParisReprodução/Instagram

Publicado 27/09/2022 18:26 | Atualizado 27/09/2022 18:32

Rio - Juliana Paes, Rafa Kalimann e Sheron Menezzesjá estão no clima da Copa do Mundo. As atrizes marcaram presença no último amistoso disputado pela Seleção Brasileira em Paris, na França, nesta terça-feira (27), contra a Tunísia.

"O que fazem duas amigas em Paris? Vamos fazer compras? Não! Vamos para o jogo do Brasil sozinhas sem saber onde a gente está", brincou Sheron nas redes sociais. "Que jogão! Amando estar aqui", comemorou Juliana.



Na cidade para a Semana de Moda francesa, as duas foram filmadas durante a comemoração de um gol e chamaram a atenção nas redes sociais.