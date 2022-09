Yani de Simone, a Mulher Filé - Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2022 17:10

Rio - Yani de Simone, a Mulher Filé, relembrou a experiência de estrelar um ensaio sensual para a "Playboy". EM entrevista ao podcast "Não É Nada Pessoal", ela contou que tinha 19 anos na epóca e afirmou ter recebido 100 mil de cachê.

"A minha única exigência foi comer purê de batata com carne moída. Eu juro por Deus! O pobre sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele", contou ela. "Foi tudo super chique, só que eu cheguei lá e o figurinista falou que eu poderia exigir o que eu quisesse, perguntou se eu queria comer salmão, mas eu não comia isso na minha casa", explicou Yani.

Mulher Filé continuou o relato. "Falei que não como salada, legumes e verduras. Aí perguntei: 'Cara, tem purê de batata com carne moída?'. Aí ele (o figurinista) falou: 'Você não vai pedir purê de batata e carne moída'", completou.



"'Você falou que eu posso pedir o que eu quiser. Eu quero purê de batata', e tiveram que fazer. Eu não ia exigir nada, mas ele (o figurinista) falou que eu tinha que exigir alguma coisa, ele queria comer algo muito foda, então ele deu mil ideias, só que eu pedi purê de batata com carne moída com refrigerante ainda!", disse Yani.