Mari Palma e Phelipe SianiReprodução Internet

Publicado 27/09/2022 15:31 | Atualizado 27/09/2022 15:50

Rio - Mari Palma usou suas redes sociais, nesta terça-feira (27), para parabenizar o marido, e também jornalista, Phelipe Siani pelos seus 38 anos. A apresentadora compartilhou uma foto dos dois no altar, em um momento muito emocionante do casamento, que ocorreu há menos de um mês.

Na legenda, Mari escreveu: "Essa foto diz muito mais do que qualquer textão que eu poderia escrever aqui. vc é minha fuga, minha segurança e agora mais do que nunca, minha família. obrigada por me dar ombro, por ser meu amigo e meu cúmplice nesse mundo maluco. sorte de todo mundo que te conhece de verdade. vc é um presente pro mundo. te amo do jeito mais bonito e livre que existe. feliz aniversário, marido (ui!)".

Phelipe respondeu a publicação da esposa emocionado: "Que presente ter você do meu lado pra vida. Obrigado, meu amor. Minha esposa". No meio de muitos outros comentários desejando felicidades para ele. Muitos fãs, amigos e seguidores deixaram seus elogios e desejos de uma vida boa, mensagens como: "Lindos...amo essa família", "É tão bonito o Amor" e "Parabéns com essa linda união" foram as mais vistas.

Phelipe também compartilhou em seu Instagram uma foto agradecendo o carinho e comemorando o início da nova fase. Na legenda, colocou: "Eu lembro de ser criança e pensar que as pessoas de 38 anos era muito velhas. Hoje eu faço 38 anos e, definitivamente, me sinto uma criança. Obrigado por tanto, gente. Vocês são demais". O apresentador recebeu uma enxurrada de comentários de fãs, amigos e colegas de trabalho desejando feliz aniversário e celebrando o dia junto com ele.