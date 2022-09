Jade Picon se emociona ao ver a chamada de sua personagem em ’Travessia’ - Matheus Yashi

Jade Picon se emociona ao ver a chamada de sua personagem em ’Travessia’Matheus Yashi

Publicado 27/09/2022 13:46

Rio - Jade Picon usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para registrar sua emoção ao ver a chamada de sua personagem na novela "Travessia" , de Glória Perez, na televisão. Na trama, a ex-BBB dará vida à Chiara, uma influenciadora digital acostumada a viver no meio do luxo e glamour.

"Coração na boca", afirmou ela via stories, enquanto aguardava a exibição da divulgação. Em um dos vídeos publicados, Jade aparece pulando e gritando ao assistir a chamada da personagem. "O coração na boca. Sentimento inexplicável. Feliz demais. Estou tremendo!", contou.

Após se ver na televisão, Jade não conteve as lágrimas. A ex-participante do "Big Brother Brasil" mostrou a mão para a câmera e admitiu estar tremendo de emoção.

"Travessia" estreia no dia 10 de outubro, possui direção de Mauro Mendonça Filha e conta com Lucy Alves, Chay Suede e Rômulo Estrela como protagonistas. A novela pretende abordar a temática da deep fake, técnica que usa a inteligência artificial para trocar rosto de pessoas em vídeos, sincronizando movimentos labiais de acordo com diferentes sons. Já em seu cenário, pretende explorar beleza do estado do Maranhão.

