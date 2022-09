Jade Picon como Chiara em ’Travessia’ - Reprodução / Twitter

Jade Picon como Chiara em ’Travessia’Reprodução / Twitter

Publicado 27/09/2022 08:57 | Atualizado 27/09/2022 09:09

Rio - A TV Globo divulgou novas imagens da personagem Chiara, vivida por Jade Picon, em "Travessia", novela que substituirá "Pantanal" no horário nobre da emissora. No vídeo exclusivo da trama escrita por Glória Perez, a ex-BBB atua ao lado de atores como Humberto Martins e Chay Suede.

fotogaleria

"Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher! Todo mundo preparado para acompanhar Travessia? Vem dia 10, Jade Picon!", escreveu o perfil oficial da empresa no Twitter ao descrever a personagem.

Na obra, a ex-participante do "Big Brother Brasil" viverá uma influenciadora digital, que sempre está no meio do luxo e glamour. A jovem é fruto de um relacionamento extraconjugal entre Débora (Grazi Massafera) e Guerra (Humberto Martins), e ao decorrer da trama, se apaixonará por Ari (Chay Suede).

"Travessia" estreia no dia 10 de outubro, possui direção de Mauro Mendonça Filha e conta com Lucy Alves, Chay Suede e Rômulo Estrela como protagonistas. A novela pretende abordar a temática da deep fake, técnica que usa a inteligência artificial para trocar rosto de pessoas em vídeos, sincronizando movimentos labiais de acordo com diferentes sons. Já em seu cenário, pretende explorar beleza do estado do Maranhão.

Polêmica

A escalação de Jade Picon para trama foi repleta de polêmicas. Logo após ter o nome especulado, atores se uniram nas redes sociais para lamentar-se pelo fato de uma pessoa, que não é atriz profissional, tenha ficado com o papel. Após a confirmação da ex-BBB no elenco, o Sindicato dos Artistas explicou que concedeu uma autorização especial para que a influenciadora pudesse trabalhar apenas nesta obra.

Em entrevista para "Veja Rio", a autora da novela, Glória Perez, chegou a defender Jade das críticas e afirmou não ter qualquer tipo de preconceito com sua participação na novela. "A Jade [Picon] fez um teste como muitas outras meninas fizeram, e se saiu muito bem. Se não gostarem dela, que apedrejem, mas depois de ver. Que coisa preconceituosa, não? Temos muitos outros atores que surgiram assim. Óbvio que a pessoa tem de se preparar, uns fazem isso antes, outros têm o talento e se preparam ao longo do processo. Eu não vejo nenhum problema em ela ter aparecido no BBB", disse na época.