Nas redes sociais, Gabriela Pugliesi exibe barrigão de gravidez e reflete - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Gabriela Pugliesi exibe barrigão de gravidez e refleteReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2022 11:19 | Atualizado 27/09/2022 11:25

Rio - Gabriela Pugliesi usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para exibir seu barrigão de gravidez. No Instagram, a influencer publicou registros em que aparece na praia, vestindo um biquíni vermelho e ainda aproveitou para refletir sobre a gestação do filho Lion.

fotogaleria

"Ah meu filho, você nem chegou mas já me ensinou tanto. Principalmente sobre confiar e entender o porque você chegou só agora. Obrigada por ter vindo, por ter me escolhido", ponderou Gabriela na legenda das imagens.

"Um dia quero te contar o quanto te esperei, o quanto valeu a pena, e o quanto você transformou a minha vida antes mesmo de nascer! Ainda bem que daqui para frente eu não vivo mais pra mim, eu só vivo para você e para família que você me deu!", acrescentou a influenciadora que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Túlio Dek.

Na última quarta-feira, Pugliesi mostrou parte de sua rotina de exercícios físicos aos seguidores. "Nossa, essa sensação de endofirna, gente! Meia hora de 'bike' e agora vou para musculação", contou na época. "Todo dia eu começo com preguiça e todo dia eu penso 'ainda bem que eu vim!'", concluiu a influencer.

Veja a publicação