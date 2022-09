Gabriela Pugliesi divide treino com seguidores do Instagram - Reprodução / Instagram

Gabriela Pugliesi divide treino com seguidores do InstagramReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2022 11:10

Rio - Gabriela Pugliesi usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar registros de seu treino e aproveitou para exibir sua barriguinha de quase oito meses de gestação. A influencer está à espera de seu primeiro filho, um menino, que se chamará Lion, fruto do relacionamento com o artista plástico Tulio Dek.

"Bora, mama!", escreveu Pugliesi na legenda dos vídeos em que aparece praticando exercício físico. "Nossa, essa sensação de endofirna, gente! Meia hora de 'bike' e agora vou para musculação", contou a influencer. "Todo dia eu começo com preguiça e todo dia eu penso 'ainda bem que eu vim!'", acrescentou.

Em agosto deste ano, a influencer fitness falou com os seguidores a respeito das mudanças corporais que tem vivenciado. "Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação, confesso. Talvez, porque eu era uma outra Gabriela… Talvez, porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa", ponderou na época.