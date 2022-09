Rebecca e Ludmilla não se falam - Reprodução de vídeo/ Instagram

Rebecca e Ludmilla não se falamReprodução de vídeo/ Instagram

Publicado 21/09/2022 11:07 | Atualizado 21/09/2022 11:09

Rio - Rebecca abriu o coração e falou sobre o fim de sua amizade com Ludmilla em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira. A funkeira comentou que o grande sucesso de sua carreira 'Cai de Boca' foi um presente da cantora, mas ressaltou que elas não tem mais contato.

fotogaleria



"Foi um presente da Ludmilla, foi ela que escreveu essa música. Naquela época, eu era amiga dela. Hoje não somos mais amigas", afirmou Rebecca. Em seguida, as apresentadoras quiseram saber mais sobre o desentendimento das duas. "Eu não sei também, não tem motivo! A internet também alimenta muitas coisas, então cada uma seguiu seu caminho e é isso... Eu sou super de boa gente, cada um no seu quadrado", explicou a cantora. "Foi um presente da Ludmilla, foi ela que escreveu essa música. Naquela época, eu era amiga dela. Hoje não somos mais amigas", afirmou Rebecca. Em seguida, as apresentadoras quiseram saber mais sobre o desentendimento das duas. "Eu não sei também, não tem motivo! A internet também alimenta muitas coisas, então cada uma seguiu seu caminho e é isso... Eu sou super de boa gente, cada um no seu quadrado", explicou a cantora.

Entenda a treta

Em 2020, Ludmilla e Rebecca se estranharam nas redes sociais. A confusão começou quando a dona do hit 'Cai de Boca' fez um post dizendo que admirava a esposa de Brunna Gonçalves, agradecendo a ajuda que recebeu dela no início da carreira e chamando Lud de amiga. Na postagem, Rebecca cita um tuíte de sua participação no documentário "Princesas do Funk" em que ela elogia Ludmilla. Mas parece que a funkeira não ficou muito feliz com a homenagem. Ao ser questionada por um fã sobre o motivo de ter deixado de seguir Rebecca, Ludmilla disse: "Como eu vou deixar de seguir uma pessoa que eu nunca segui? Fala pra titia?".

Lud seguiu fazendo algumas indiretas e os seguidores especularam que as postagens eram para Rebecca. "O que você faz depois do erro é o que importa. Tava fazendo as contas aqui e o total de paciência que eu tenho para gente idiota é zero. Vou cantar a música da Marília [Mendonça] para esse povo, superaaaa".

Rebecca, então, usou o Twitter para mandar uma mensagem diretamente para Ludmilla e afirmou não saber o que estava acontecendo. "Sou sua fã e por isso te amo, posso ter errado em ter te chamado de amiga, mas é assim que eu te vejo... Sobre o que aconteceu no passado, como me mandou por mensagem, eu realmente não sei o que te fiz, mas sou muito grata pelo presente que você me deu e que de fato mudou a minha vida", disse a funkeira, se referindo a música "Cai de Boca", composta por Ludmilla e dada de presente a ela.