Viviane Araújo comemora perda de peso após nascimento do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 21/09/2022 08:59 | Atualizado 21/09/2022 09:07

Rio - Viviane Araújo usou as redes sociais, na terça-feira, para celebrar sua perda de peso, 15 dias após o parto. No Instagram, a atriz, que deu à luz Joaquim no dia 6 de setembro, mostrou registros de sua ida à obstetra e revelou quantos quilos já perdeu neste período de puerpério.

"Gente, será que vocês vão adivinhar onde eu estou nesse exato momento? O que eu vou fazer agora? Estava esperando tanto por esse momento!", disse Viviane, bem-humorada, via stories. "Vamos pesar, né?", acrescentou a obstetra Danielle Deveza, que acompanhava a atriz no registro. "Quantos quilos será que eu perdi?", indagou Viviane em vídeo.

Após subir na balança, a rainha de bateria do Salgueiro descobriu que já eliminou 11 dos 14 kg que ganhou durante a gestação de Joaquim. Ao ver que o aparelho marcou 68,1 kg, Viviane comemorou com uma dança, arrancando sorrisos da médica e do marido, Guilherme Militão.

Bastante cuidadosa com o próprio corpo, Viviane já aconselhou aos seguidores sobre como manter o foco nos exercícios físicos. "Uma dica que eu dou para gente não deixar de lado de cuidar da nossa saúde é não pensar. Coloca a roupa e vai treinar, gente", disse a atriz na ocasião. "Eu sou assim. Ou vou para academia, ou faço meu treino aqui em casa, de 20 minutinhos. E já fico assim, com aquela sensação de dever cumprido, o dia já começa bem", incentivou.