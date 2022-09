Grávida, Claudia Raia brinca sobre rotina intensa de trabalho - Reprodução do Instagram

Publicado 21/09/2022 09:28

Rio - Claudia Raia compartilhou alguns momentos de sua rotina intensa de trabalho com os fãs através do Instagram Stories, nesta terça-feira. Grávida do terceiro filho, a atriz de 55 anos brincou sobre o que o bebê estaria pensando sobre o 'pique' da mamãe.

"Cheguei em casa ainda maquiada porque trabalhei o dia inteiro. Estamos eu e meu bebê aqui. Eu e meus bebês", disse ela no vídeo, mostrando seus cachorros, Sushi e Sashimi. "Agora tenho que descansar mesmo. Gente, o meu bebê deve estar assim: 'Essa mulher não para, pelo amor de Deus, bota a minha perna para cima, deixa eu descansar", completou.

Na noite desta segunda-feira, Claudia Raia surpreendeu os internautas ao revelar que espera o primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello. A artista já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Edson Celulari. Os famosos vibraram com a novidade.