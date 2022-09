Gustavo Moura e Silvia Abravanel - Leo Franco / Ag. News

Publicado 21/09/2022 10:53

Rio - A apresentadora Silvia Abravanel, de 51 anos, caprichou no modelito para prestigiar a gravação do DVD de seu namorado, o cantor Gustavo Moura, que faz dupla com Rafael. Silvia e Gustavo assumiram o romance recentemente e trocaram muitos beijos e carinhos nos bastidores do evento. A gravação do DVD "Um Novo Ciclo" aconteceu em Goiânia, em Goiás, e contou com mais de seis mil pessoas.

Silvia Abravanel estava solteira desde 2018, quando seu casamento com o cantor sertanejo Kleiton Pedroso de Abreu chegou ao fim. Antes disso, ela foi casada com Murilo Abbas, entre 1997 e 2002. Os dois são pais de Luana. Entre 2004 e 2011, Silvia foi casada com Felipe Coimbra, com quem teve sua segunda filha, Amanda.