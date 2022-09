Xuxa Meneghel reencontra Marlene Mattos - Divulgação/Blad Meneghel

Publicado 21/09/2022 10:10 | Atualizado 21/09/2022 10:12

Rio - Xuxa Meneghel falou sobre o reencontro com Marlene Mattos, após 19 anos, em entrevista ao "Gshow". O momento aconteceu durante as gravações do documentário sobre os 60 anos da apresentadora produzido pelo Globoplay e foi conduzido por Pedro Bial. A mãe de Sasha confessou que foi difícil estar frente a frente com a ex-empresária depois delas brigarem devido a divergências profissionais. Depois de 20 anos trabalhando juntas, as duas romperam a parceria em 2002. Na época, a loira queria continuar apresentando programa infantil e a empresária não concordava.

"O doc tem momentos de altos e baixos. Mas emoção é a palavra certa. Por exemplo, tinha 19 anos que eu não encontrava a Marlene e reencontrei. O reencontro foi difícil, foi punk", diz Xuxa, que reconhece a importância de Marlene em sua vida e carreira.

"Um documentário tem que ser interessante não só para mim, mas para todo mundo e para a minha história. Ela (Marlene) faz parte da minha história. É fato. Como o Pelé (Xuxa namorou o jogador durante seis anos, nos anos 80), o Beco (Ayrton Senna, com quem ela se relacionou por 1 ano), como a minha filha, o Ju (o atual namorado, o cantor Junno Andrade), como várias pessoas que vão aparecer, as paquitas que puderam falar... Enfim, acho que ninguém faz uma história sozinha e ela vai ser contada por várias pessoas."

À publicação, a apresentadora também cita a importância de fazer um documentário enquanto está viva e conta como é ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre ela. “Estou há quase 40 anos com meu rosto na televisão. É um momento para você avaliar e é legal que você pode receber seus frutos agora, não depois que você morre. Porque eu vejo tanta gente indo embora com essa coisa de pandemia, da idade, de doenças... Vejo as pessoas querendo fazer homenagens para as pessoas que já se foram e depois todo mundo começa a falar: ‘Ah... Você foi muito importante para mim...’ As pessoas estão falando isso lá no doc! O que eu fui e o que eu não fui. Estou recebendo tudo isso agora e isso é muito bom. Aí é que vale, aí é que é importante.”