Luan Santana e a noiva, Izabella CunhaReprodução do Instagram

Publicado 27/09/2022 11:45

Rio - Luan Santana e a noiva, Izabela Cunha, surgiram coladinhos em uma foto publicada no Instagram, nesta segunda-feira. O casal se refrescou em uma piscina da região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e esbanjou boa forma ao posar com trajes de banho.

"Ee, Pantanal", escreveu o cantor na legenda da imagem, que aparece sem camisa. "A gente é tão feliz nesse Pantanal, né? Te amo, meu amor lindo", comentou a modelo. Não demorou muito para os internautas elogiarem os dois. "Muita beleza pra uma foto só", disse um fã. "Quanta perfeição", opinou outro. "Simplesmente lindos", afirmou um terceiro.









Luan Santana pediu Izabela Cunha em casamento em julho deste ano. O assunto veio à tona após o casal surgir usando uma aliança nos bastidores do 'Luan City Festival', em Goiânia, no mesmo mês. Em entrevista ao Dia, o cantor já havia manifestado o desejo de subir ao altar com a modelo de 25 anos. "Todo mundo que namora e ama, fala em casamento. Quero morar com ela em breve. Tudo tem seu dia, lugar e hora para acontecer", avaliou ele. Os dois estão juntos desde novembro do ano passado.