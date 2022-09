Stênio Garcia e a esposa, Marilene Saad, sofrem com sintomas da covid-19 - Reprodução do Instagram

Publicado 27/09/2022 10:36

Rio - Stênio Garcia usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e da esposa, Marilene Saad, após testarem positivo para covid-19. O ator de 90 anos disse que o organismo dos dois está 'bem bagunçado' devido os sintomas da doença. Além de alertar para o perigo do vírus, ele ainda agradeceu os internautas pelas orações.

“Esse vírus é terrível, mas nós seguimos firmes e fortes. Estamos com o organismo bem bagunçado, mas estamos medicados e amparados por Deus e pelos médicos. Estamos gratos pela força e orações", escreveu Stênio na legenda de uma foto em que aparece com a mulher. Na mesma publicação, ele se declarou para a atriz. "Te amo, Mari Saade, minha companheira de todas as horas há quase 25 anos".