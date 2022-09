Stênio Garcia está com uma inflamação no pulmão - Divulgação/TV Globo/Raphael Dias

Stênio Garcia está com uma inflamação no pulmãoDivulgação/TV Globo/Raphael Dias

Publicado 22/09/2022 11:00 | Atualizado 22/09/2022 11:01

Rio - Marilene Saad voltou a usar o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e do marido, Stênio Garcia, que testaram positivo para covid-19. Ela informou que o ator de 90 anos está com uma inflamação no pulmão, diagnosticada através de uma tomografia.

fotogaleria

"Stênio tem dez dias de sintomas e nove dias que positivou e também continua positivo e com inflamação no pulmão vista ontem em tomografia no hospital. Segundo diziam, durava só uma semana e aqui estamos ainda infectados", lamentou a atriz.

No fim de semana, Marilene havia revelado que os dois tem sofrido com sintomas pesados do novo coronavírus. Segundo ela, Stênio estava bem abatido e com a respiração cansada. "Ele está muito abatido, com a respiração cansada. Estamos com sintomas bem pesados mesmo com as quatro doses da vacina. O vírus chegou aqui como um tsunami e, inclusive, em mim além dos sintomas já conhecidos estou tendo dores como se eu tivesse a doença fibromialgia. Fico pensando em: como seria se não tivéssemos as quatro doses? Pelo que estamos passando, nossa conclusão é de que esse vírus é terrível e não tem nada de brincadeira", revelou.