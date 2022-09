Nas redes sociais, Jéssica Ellen exibe barriga de gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 22/09/2022 09:50

Rio - Jéssica Ellen usou as redes sociais, na última quarta-feira, para compartilhar alguns registros fotográficos, incluindo um de seu barrigão de seis meses de gravidez. No Instagram, a atriz, que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Dan Ferreira, aproveitou para comemorar a gestação e recebeu elogios dos fãs.

"Dentro de mim, tem dois corações (o meu, e o do neném)", escreveu a artista na legenda da publicação das imagens.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho para Jéssica. "Linda!", escreveu uma internauta. "Apaixonada nesse barrigão!", admitiu outra. "Ai, que lindo! Muito axé para você e sua família, que mãe Oxum, Cosme, Damião, Doum e toda a falange possam estar ao seu lado sempre", desejou uma fã. "Parabéns! Que esse ser de luz venha iluminado!", disse uma usuária.

Jéssica e Dan anunciaram a gravidez em maio deste ano. Na ocasião, a atriz contou que se afastaria das redes sociais, a fim de lidar da melhor forma possível com o momento. "O início da gravidez é bem difícil, sentimos muito enjoo. Precisamos respeitar cada fase. É minha primeira gravidez. Mudou muito meu corpo, meu sono. Estou respeitando cada momento", explicou.

