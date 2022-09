Claudia Raia fala sobre gestação: 'Maior prêmio da minha vida está aqui na minha barriga'

Rio - A atriz Claudia Raia, de 55 anos, fez sua primeira aparição pública após anunciar que está grávida. Ela e o marido, Jarbas Homem de Mello, estiveram no Prêmio Bibi Ferreira, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. A atriz disputava na categoria "Melhor Atriz em Musicais" por sua atuação em "Conserto para Dois, o Musical", mas não levou o troféu, que ficou com Andrezza Massei, de "Sweeney Todd".

Ainda assim, Claudia Raia subiu ao palco quando "Concerto para Dois, o Musical" foi anunciado como o "Melhor Musical Brasileiro". "Estou muito feliz, embora eu tenha recebido o maior prêmio da vida, que está aqui na minha barriga", disse a atriz em seu discurso.

Jarbas Homem de Mello recebeu o prêmio de "Melhor Ator em Musicais" e dedicou a vitória ao filho. "Gostaria de dedicar esse prêmio ao meu amor, Claudia Raia, e ao meu filho, que está chegando", disse.

Terceira gestação

Claudia Raia surpreendeu os internautas na última segunda-feira ao revelar que está esperando o primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello. A atriz de 55 anos é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, frutos do casamento com Edson Celulari.

"Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos!", anunciou a atriz.

Claudia Raia assumiu a relação com Jarbas Homem de Mello durante o Carnaval de 2012. Seis anos depois, o casal selou a união em cerimônia ocorrida em São Paulo. A celebração teve como damas de honra atrizes que já foram filhas da atriz em algum projeto ficcional, entre elas, Fernanda Souza, Paolla Oliveira, Mariana Ximenes e Marcella Rica.

Relatar erro