Jade Picon exibe suas curvas na praiaReprodução Internet

Publicado 22/09/2022 08:50 | Atualizado 22/09/2022 08:52

Rio - A ex-BBB Jade Picon voltou a impressionar seus seguidores do Instagram com seu abdômen pra lá de sarado ao postar algumas fotos em que aparece saindo do mar. "Onde eu me sinto melhor", escreveu Jade, no melhor estilo sereia, na legenda das imagens.

Os fãs ficaram enlouquecidos com a boa forma da influenciadora digital e fizeram vários elogios. "O arraso é ela", comentou um seguidor. "Musa fitness", brincou Leo Picon, irmão de Jade. "Para de humilhar a gente aqui", disse outra internauta.