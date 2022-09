Thiaguinho e o show Tardezinha - Divulgação/Felipe Lima

Thiaguinho e o show TardezinhaDivulgação/Felipe Lima

Publicado 22/09/2022 19:10

Rio - Em live nesta quinta-feira (22), Thiaguinho fez suspense e finalmente anunciou o retorno do seu evento "Tardezinha". Junto com o amigo Rafael Zulu, a transmissão aconteceu do tradicional palco em 360º que recebeu o show pela primeira vez. O cantor também aproveitou para revelar que o show vai ter uma turnê pelo Brasil inteiro, mas ainda sem datas confirmadas.

Os amigos Neymar Jr, Bruninho e Gabriel Medina se juntaram à transmissão ao vivo para comemorar e parabenizar "Th" pelo retorno do evento que todos prestigiam. A "Tardezinha" ocorreu pela última vez no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2019, e os fãs estavam eufóricos com a volta do evento criado há mais de seis anos.

Thiaguinho diz que a escolha do repertório sempre foi um dos mais agravantes para conquistar o coração do público: “São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha!”