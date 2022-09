Ensaio gestante de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Ensaio gestante de Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2022 19:51

Rio - Virginia Fonseca exibiu o barrigão de oito meses de gestação ao compartilhar registros de um ensaio fotográfico nesta sexta-feira (23). A influenciadora digital é mãe de Maria Alice, de 1 ano, e agora aguarda a chegada de Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe.

"Viajamos no tempo, porém Flururu sempre monitorada!! No presente pela obstetra, no futuro por máquinas. Te amo, Florzinha", escreveu.