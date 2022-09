Lidi Lisboa - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Lidi LisboaFoto: Fabricio Pioyani/AgNews

Publicado 23/09/2022 18:55

Rio - Lidi Lisboa foi clicada nesta sexta-feira (23) durante um passeio em shopping da Zona Sul do Rio. A atriz e apresentadora de 38 anos caprichou no look e escolheu um macacão animal print, rasteirinha e chapéu para aproveitar a tarde.

Recentemente, Lidi Lisboa deixou o comando da "Cabine de Descompressão", programa que entrevista os eliminados de "A Fazenda", para se dedicar as gravações da segunda temporada de "A Sogra que te Pariu", série da Netflix protagonizada por Rodrigo Sant’Anna.