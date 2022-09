Família de Kaysar Dadour completou 4 anos morando no Brasil - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2022 15:56

Rio - Durante participação no "Big Brother Brasil 18", Kaysar Dadour sempre comentava sua vontade de trazer a família para o Brasil, e nesta sexta-feira (23) o ator comemorou quatro anos da chegada da família, que escapou da devastadora guerra na Síria, ao território brasileiro.

fotogaleria "O tempo voa demais. Ontem era 2018 e hoje 2022. É isso mesmo, a minha linda família já está fazendo 4 anos no Brasil! Queria agradecer em primeiro lugar a Deus por me deixar realizar o meu maior sonho: o de estar com eles", comemorou.

O ator de 33 anos ainda demonstrou sua gratidão aos fãs que torceram para seu reencontro com os familiares. "E quero agradecer cada um de vocês caracos e o Brasil inteiro. A cada um que torceu para eu estar com a minha família aqui. Nunca esqueça de abraçar e amar a sua família porque eles são o maior bem do mundo. Amo vocês."