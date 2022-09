Viola Davis e o marido, Julius Tennon, visitam o Cristo Redentor - Paineiras Corcovado

Publicado 23/09/2022 13:12 | Atualizado 23/09/2022 13:28

Rio - Viola Davis entrou no clima de TBT nesta quinta-feira (22) após sua recente viagem ao Brasil. A atriz norte-americana veio ao Rio para divulgar o seu novo filme, "A Mulher Rei", e aproveitou para visitar o ponto turístico mais famoso do país: o Cristo Redentor.



Em seu Instagram, a ganhadora do Oscar publicou uma foto ao lado do marido, Julius Tennon, com quem é casada desde 2003. Os dois aparecem de braços abertos diante do Cristo. "Abençoados", escreveu na legenda em inglês.





Antes disso, Viola postou um vídeo da première do longa e falou sobre o carinho dos fãs. "Muito obrigada, Brasil! Que noite incrível e emocionante. Vocês me fizeram sentir vista e amada, vocês fizeram com quem eu me sentisse em casa", começou ela. " Muito amor para Taís Araujo e Lázaro Ramos e todos os convidados especiais. Espero que todos gostem de 'A Mulher Rei'. Mal posso esperar para voltar. Amo vocês!", completou.

"A Mulher Rei" estreou em todo Brasil nesta quinta-feira (22).