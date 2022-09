Gal Costa - Patrick Sister / Divulgação

Gal CostaPatrick Sister / Divulgação

Publicado 23/09/2022 21:11

Rio - Gal Costa precisou interromper a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" por motivos de saúde. Nesta sexta-feira, a empresa que gerencia a agenda de shows da cantora revelou que a artista foi submetida a um procedimento cirúrgico recentemente. A apresentação da compositora baiana no Rio de Janeiro, que aconteceria neste sábado, já havia sido suspensa na última segunda-feira.

fotogaleria

"Informamos que a cantora Gal Costa sofreu um procedimento para retirada de nódulo na fossa nasal direita, e durante o período de recuperação estão suspensas suas apresentações, que voltam assim que liberadas pelo corpo médico responsável", diz o comunicado assinado por Nilson Raman.

A última apresentação de Gal aconteceu no último sábado, no Coala Festival, em São Paulo, e ainda contou com participação especial de Rubel e Tim Bernardes. A cantora estreou a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" em outubro do ano passado e já chegou a levar o espetáculo para países da Europa. Até o momento, a artista ainda tem apresentações agendadas para o mês de novembro em Londres, na Inglaterra, e Lisboa, em Portugal.