Viih Tube diz que pretende aproveitar cada momento de sua primeira gravidez - Reprodução/Instagram

Viih Tube diz que pretende aproveitar cada momento de sua primeira gravidezReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2022 20:57

Rio - Viih Tube segue registrando cada momento de sua primeira gravidez com o ex-BBB Eliezer nas redes sociais. Nesta sexta-feira, a influenciadora explicou que tem andado "sumida" da internet por ter muito sono e afirmou que pretende curtir ao máximo cada momento da gestação. A youtuber de 22 anos ainda revelou o medo que sente de não conseguir aproveitar o início da maternidade.

fotogaleria

"Estou sumidinha. Vou contar a verdade. Sono, muito sono, o dia inteiro. Vocês perguntam 'o que você está fazendo?'. Só (estou) vivendo este momento, a maternidade, a gestação. Não quero que acabe. Já estou com medo, imaginando meu filho ou filha com 15 anos e tudo passando muito rápido. Quero curtir cada segundo, só consigo pensar nisso agora. Meu Deus, estou muito feliz", declarou a ex-participante do "BBB 21".

Na última quarta-feira, a mamãe de primeira viagem conversou com os seguidores sobre os planos que tem feito. Durante a interação, Viih Tube abriu o jogo sobre o parto que quer ter: "Ainda não pensei muito a fundo, tenho tempo pela frente. Queria tentar ter parto normal. Mas se precisar ser cesária, tudo bem. Não vou ser menos mãe, mas quero tentar (normal)", explicou.

Juntos desde maio deste ano, Viih Tube, de 22 anos, e Eliezer, de 32, usaram as redes sociais para revelar a gravidez, na última terça-feira. A youtuber falou sobre a felicidade dos dois com o bebê e revelou estar ansiosa para ver o rostinho do filho. No mesmo dia, o "Baby Tube" já ganhou sua própria conta no Instagram e conta, até o momento, com mais de 600 mil seguidores.