Mel Maia dá corte em Anderson Neiff durante transmissão ao vivoReprodução do Instagram

Publicado 23/09/2022 16:51

Rio - Mel Maia não tem mesmo papas na língua. Conhecida por seus papéis em "Avenida Brasil", "Joia Rara" e "A Dona do Pedaço", da TV Globo, a atriz deu um fora no cantor Anderson Neiff durante uma live no Instagram com as amigas. Ele tentou puxou assunto e xavecar a artista através dos comentários da transmissão ao vivo, mas o máximo que conseguiu foi um um recado sincerão dela.



"Quantos anos você tem?", perguntou Anderson. "18", respondeu Mel. Na sequência, o cantor pernambucano comentou: "Obrigado, Deus". A atriz não entendeu a declaração dele. "Obrigada, Deus? Como assim?", questionou ela. "Deixa baixo", rebateu o jovem aos risos. "Quantos anos você tem?", perguntou Anderson. "18", respondeu Mel. Na sequência, o cantor pernambucano comentou: "Obrigado, Deus". A atriz não entendeu a declaração dele. "Obrigada, Deus? Como assim?", questionou ela. "Deixa baixo", rebateu o jovem aos risos.

Mel, então, percebeu que poderia ser um flerte e tratou logo de dar um corte no rapaz. "Se você está agradecendo por eu ser maior de idade, saiba que eu jamais navegaria no seu mar. Jamais iria aí dar uma volta", avisou.

Após a situação, Anderson se pronunciou através do Instagram. "Toda guerra tem suas derrotas e vitórias", escreveu ele, seguido de emojis rindo. "Não queria admitir, mas meu ego está ferido", completou.

