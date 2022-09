Pabllo Vittar lança novo single com Mc Carol - Gabriel Renne

Pabllo Vittar lança novo single com Mc CarolGabriel Renne

Publicado 23/09/2022 19:09

Rio - Após um ano com diversos projetos, lançamentos, turnês internacionais, além dos recentes feats, Pabllo Vittar acaba de divulgar seu novo single "Descontrolada", ao lado de um dos grandes nomes e ícones do funk carioca: MC Carol. A música está disponível em todas as plataformas de stream, além do videoclipe que também já está disponível no YouTube.



fotogaleria

A cantora, que é conhecida por mesclar no seu som diversos estilos como forró, pop, pagode, funk, entre outros, desta vez traz MC Carol em batidas enérgicas do eletrônico. Para Pabllo é muito importante estar ao lado de artistas multifacetados e que têm a essência brasileira.

"O Brasil é um país extremamente rico cultural e musicalmente falando, e por que não explorar e aprender cada vez mais com tantas diferenças e especificidades? O trabalho da MC Carol foi um marco para o funk brasileiro e poder estar ao lado de mulheres tão talentosas e que sabem da sua importância dentro do mercado musical - que ainda é pouco diverso - é sem dúvida valioso. Nos divertimos demais com este projeto e espero que vocês curtam ouvindo tanto quanto nós. Já estou produzindo meu novo álbum e esta música é o início de muita coisa que está por vir”, disse.



“Eu sempre fui muito fã da Pabllo, eu nunca imaginei que um dia nós poderíamos ter a possibilidade de trabalharmos juntas, porque são ritmos bem diferentes. Mas aí surgiu o convite eu fiquei doida, topei na hora, fiquei literalmente descontrolada. Eu tô super animada, porque a música é diferente do que eu costumo fazer, porém é super minha cara ao mesmo tempo. O clipe também ficou muito lindo, com uma equipe incrível que ajudou a montar os looks. A parte difícil foi guardar o segredo, porque não é todo dia que a gente faz um feat com a Pabllo Vittar”, complementou MC Carol.