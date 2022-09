MC Loma se irrita com perguntas sobre o pai de sua filha, Melanie - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2022 16:45

Rio - MC Loma se revoltou com os questionamentos que tem recebido dos seguidores sobre o pai de sua filha, Melanie, que nasceu no último dia 9. Nesta quinta-feira, a funkeira interagia com fãs através dos Stories do Instagram, quando decidiu enfatizar que não pretende falar sobre o rapaz com quem teve a herdeira.

"Postei a caixinha e só pergunta: 'E o pai de Melanie?', 'E o genitor de Melanie?', 'O que o genitor achou quando viu Melanie?'. Ele não achou nada, não, ele tem que achar nada, não!", declarou a cantora do hit "Envolvimento". Sem esconder a irritação, a artista ainda ironizou: "Eu fiz com o dedo essa menina. Foi inseminação, pra vocês parar. Sempre falei que não ia falar do pai de Melanie aqui, vocês ainda insistem", desabafou.

Ativa nas redes sociais, MC Loma preferiu não expor o rosto de sua filha recém-nascida para os seguidores e também avisou que não irá revelar a identidade do pai da criança. "Foi um ficante que fiquei e engravidei; tem muita gente falando coisas. Eu já sei quem é o pai e sempre soube", disse a famosa.