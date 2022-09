Marcela Mc Gowan arrasa em cliques de lingerie - Reprodução do Instagram

Marcela Mc Gowan arrasa em cliques de lingerie

Publicado 23/09/2022

Rio - Marcela Mc Gowan fez a temperatura subir ao publicar uma série de cliques de lingerie no Instagram, nesta sexta-feira. Com um modelo rendado, a ex-BBB sensualizou para as fotos e exibiu toda sua beleza e boa forma. Namorada da influenciadora, a cantora Luiza Martins reagiu às imagens. "Eita, meu Deus. Obrigada, senhor. Coisa boa. Amém".

Amigos e fãs de Marcela também a elogiaram através dos comentários. "Perfeição toda", comentou Ivy Moraes. "Maravilhosa", disse Paula Amorim. "Roubou toda a beleza do mundo", opinou um internauta. "Uma grande gostosa", destacou outro.