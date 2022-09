No ’PodDarPrado’, Erika Schneider falou sobre desavença com Sarah Andrade - Reprodução

Publicado 23/09/2022 15:13

Rio - Erika Schneider participou do "PodDarPrado", podcast comandado por Gabi Prado, e desabafou sobre o recente desentendimento com Sarah Andrade. A ex-BBB publicou um vídeo de alguns bois no Instagram Stories e brincou que havia achado a família de Bil Araújo, ex-namorado da influenciadora. O comentário não agradou a dançarina.

"Achei feio. Quando vi, a primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem no Direct e no WhatsApp para ela: 'Sarah, como assim? Você sabe como a internet é. Você sabe que não foi isso. Você falar isso, dá a entender. Sendo mulher, sabendo como foi e sendo amiga dos dois....Eu sempre tive muito carinho e admiração pela Sarah. Fiquei muito decepcionada", afirmou.

A dançarina ainda contou que as duas fizeram as pazes durante um evento. "A gente conversou e está tudo certo. Eu sempre admirei e gostei muito da Sarah. Acho chato a gente se ver em eventos e não se cumprimentar. Apesar disso, eu não tenho raiva, não tenho nada contra ela."