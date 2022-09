Simone mostra panela de pressão sem cabo para os internautas - Reprodução de vídeo

Publicado 23/09/2022 13:03

Rio - Simone Mendes, de 38 anos, surpreendeu os internautas ao exibir sua panela de pressão no Instagram Stories, nesta quinta-feira. O utensílio não era nada luxuoso como as pessoas imaginavam e ainda estava sem o cabo. Enquanto cozinhava, a coleguinha brincou com a situação e disse que não vai se desfazer do item porque ele ainda funciona.

"Aí você fala assim: 'tudo na casa da coleguinha é chique'. Nem tudo, nem tudo. Vou mostrar pra vocês a realidade dos fatos. Oremos. Mas está funcionando. Olha o estado da minha panela de pressão. Cadê a asa da minha panela de pressão. Onde foi parar a asa? Voou, levaram simbóra a asinha. Agora tem que pegar só pela parte de lá. Fazendo um milhozinho", começou Simone. "Não vou jogar fora, ela está funcionando, então vamos usar, porque está funcionando", avisou.



Em agosto deste ano, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja após dez anos. A notícia não pegou os fãs de surpresa devido à crise que as duas já enfrentavam meses antes do anúncio oficial. Recentemente, Simone prometeu que lançará canções sertanejas inéditas em outubro deste ano e garantiu que a decisão do fim da parceria musical com a irmã partiu das duas. Nas redes sociais, ela ainda afirmou que tem uma boa relação com a irmã e admitiu que ambas se falam diariamente.