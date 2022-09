Bruno, da dupla com Marrone, usa indevidamente foto de Luana Targino - Reprodução do Instagram

Publicado 23/09/2022 10:00 | Atualizado 23/09/2022 10:09

Rio - Luana Targino, de 24 anos, se manifestou através do Instagram, nesta quinta-feira, após Bruno, dupla de Marrone, usar sua imagem indevidamente em uma publicação 'com conotação perjorativa'. Na imagem compartilhada pelo sertanejo, a influenciadora digital aparecia ao lado de uma amiga, de biquíni, segurando um peixe, com os dizeres: "Tilaska, Tilápia e Tikebra". Pouco tempo depois, ele apagou. A jovem repudiou a piada machista e informou aos fãs que tomará as medidas cabíveis contra o cantor.

O comunicado foi publicado no Instagram Stories de Luana. "É inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação de discurso misógino, como se as mulheres fossem objeto de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico, tal qual cantor Bruno", afirma um trecho.

"Ainda que a publicação tenha sido removida pelo cantor após a óbvia repercussão negativa, os danos advindos da exposição ultrajante à imagem de Luana se perpetuam com a viralização do conteúdo nas redes sociais". "Diante disso a assessoria jurídica da influenciadora vem a público repudiar o ocorrido e informar que está adotando as medidas cabíveis necessárias para mitigar os danos causados à sua imagem e evitar que esse tipo de discurso continue sendo reproduzido em desfavor das mulheres", continua.

"Qualquer mulher - independente de sua profissão- pode vestir o que quiser e publicar o que bem entender, e nem por isso deve tolerar que sua imagem seja tratada ou sexualizada de forma repugnante, tanto na internet quanto fora dela", finaliza a nota.