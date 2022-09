Viviane Araújo posta foto de momento delicado com o filho, Joaquim, e o marido, Guilherme Militão - Reprodução/Instagram

Viviane Araújo posta foto de momento delicado com o filho, Joaquim, e o marido, Guilherme MilitãoReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2022 15:54

Rio - Viviane Araújo encantou os seguidores, nesta sexta-feira, ao compartilhar a foto de um momento de carinho com o marido, Guilherme Militão, e o filho recém-nascido do casal, Joaquim. Em clique publicado no Instagram, os três aparecem juntos enquanto a atriz amamentava o herdeiro. "Amor maior do mundo! Minha família", declarou a artista.

"Família é amor, é união, é alegria... Quem tem uma família em harmonia tem Deus habitando o próprio lar... Tem bençãos, tem paz, tem apoio e forças para superações... Obrigada meu Deus pela minha família!", continuou Vivi, na legenda da postagem. A mamãe de primeira viagem ainda se declarou para o esposo: "Eu te amo tanto! Joaquim tem o melhor pai do mundo", completou.

Nos comentários, fãs e amigos da famosa se emocionaram com a publicação e rasgaram elogios para a família. "Você merece ser muito feliz", disse a ex-A Fazenda Luane Dias. "Tanto amor", escreveu uma seguidora, enquanto outros internautas apontaram a semelhança entre Joaquim e Guilherme: "Ele tá a cara do pai", brincou uma pessoa.

