Sophie Charlotte curte tarde em shopping no Rio

Rio - Sophie Charlotte aproveitou a quinta-feira (22) para passear em um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Simpática, a atriz de 33 anos tirou fotos com duas fãs e ainda foi clicada segurando uma cestinha de compras.

A esposa do ator Daniel de Oliveira está prestes a estrear em "Todas as Flores", novela escrita por João Emanuel Carneiro para o Globoplay. Na trama, a atriz interpreta Maíra, uma jovem com deficiência visual que é filha de Zoé (Regina Casé) e irmã de Vanessa (Letícia Colin).

