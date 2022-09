Kayky Brito com o sobrinho Antonio Enrico - Reprodução Internet

Kayky Brito com o sobrinho Antonio EnricoReprodução Internet

Publicado 22/09/2022 17:38

Rio - Sthefany Brito compartilhou em seu Instagram, nesta quinta-feira (22), cliques cheios de fofura de seu irmão Kayky Brito com seu filho. O ator aparece nas fotos acompanhando o sobrinho Antonio Enrico, de um ano, em um passeio no shopping. Na legenda, a apresentadora escreveu: "Alguém tá bem felizinho matando a saudade do KAKA @kayky.brito. Vocês continuam achando que eu pari meu irmão?".

fotogaleria

O que mais chamou a atenção dos seguidores, foi a semelhança dos dois. Após a brincadeira de Sthefany na legenda, vários comentários trouxeram o mesmo assunto. A atriz Milena Toscano disse: "Pariu seu irmão ne!? Kkkkk", e o artista Dudu Azevedo comentou: "amo vocês!".

Muitos fãs e internautas também relataram a surpresa ao ver os dois juntos. Uma internauta comentou: "Se for ter um remake de "O beijo do vampiro" já sabemos quem vai pegar o papel. É igualzinho" e outra disse: "Cópia reduzida e autenticada (por autenticidade)". Além do susto com a semelhança física da genética, Sthefany também recebeu vários elogios pelo filho e muito amor de amigos, fãs e familiares.