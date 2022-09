Hariany Almeida anunciou noivado com DJ Netto - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2022 16:16

Rio - Hariany Almeida usou o Instagram nesta quinta-feira (22) para contar aos seguidores que está noiva de DJ Netto. O casal celebrou o aniversário de 25 anos da ex-participante do "BBB 18" com uma viagem para a Grécia e o influenciador resolveu surpreender a amada com o pedido de casamento.

fotogaleria "Gente, até então ele tinha feito uma surpresa de aniversário, aí fomos gravar um vídeo de comemoração mostrando tudo, e de repente vem outra surpresa… ele colocou a aliança dentro do coração que era para vir com as frutas para eu fazer uma vibes e quando eu menos esperava veio junto uma aliança com um recado (sei que hoje é seu dia, mas queria te pedir um presente… ter você do meu lado para o resto da vida). E a resposta é claro que SIM! O homem da minha vida, Deus caprichou me entregando alguém como ele, um homem que cuida de mim, me respeita, é trabalhador, é engraçado, ama os amigos, a família, e a vida… é quase minha versão feminina e eu amo demais! Te amo muito meu amor @netto.dj e me proponho a te fazer feliz a vida todinha também! Obrigada por tanto. Agora um segredinho, a música de fundo é uma música que ele fez há dois anos atrás, quando eu disse que ia ensinar ele a gostar de vinho, e ele disse que se eu fizesse ele gostar, ele me daria uma aliança… então depois de dois anos, o destino nos uniu novamente e aconteceu!", escreveu a ex-BBB.

DJ Netto também usou as redes para fazer uma declaração para a noiva. "Primeiro quero começar com os parabéns pelo seu aniversário, por ser quem você se tornou, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua garra e todas suas outras qualidades que quem te conhece sabe. E também te agradecer por tudo…

pelo que fez e faz por nós, por cuidar de mim, pela parceria de sempre, por me apoiar nas minhas loucuras, e principalmente por permitir que o SEU DIA, se transformasse no NOSSO DIA. Sem esquecer de agradecer nossas famílias, né? Falam por ai que nunca se pode borrar a maquiagem de uma mulher com lágrimas. Que besteira. Ver sua maquiagem borrada hoje me fez sentir a melhor pessoa do mundo. QUE FELICIDADE. Que Deus nos abençoe e que me permita estar com você nesse dia tão especial pro resto da vida. Te amo, @hariany. Agora escolhe o sobrenome."

Hariany e DJ Netto se conheceram em "A Fazenda 11", mas só iniciaram o relacionamento após o término do programa. O casal ficou junto até 2020 e retomaram a relação dois anos depois. O anúncio da reconciliação aconteceu no Dia dos Namorados deste ano.