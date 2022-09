Vera Fischer sensualiza em selfie no espelho - Reprodução Internet

Publicado 22/09/2022 13:56

Rio - A atriz Vera Fischer, de 70 anos, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece sensualizando com um shortinho bem curtinho. Na imagem, a atriz aparece no banheiro de casa, com uma blusa amarrada embaixo dos seios e toda sorridente. "Vale TBT de ontem? Em casa com Yukinho", disse Vera, se referindo a seu gato.

"Uma musa jamais perde o posto, isso dura toda eternidade", comentou um admirador. "Diva é diva", afirmou outra pessoa. "Vejo beleza dentro e fora", disse uma terceira pessoa. Vera Fischer está longe da TV desde o fim de "Espelho da Vida", em 2018. No entanto, este ano, ela participou do filme "Me Tira da Mira", com Fiuk e Cleo.