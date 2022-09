Rebecca vai ao programa Quem Pod Pode - Reprodução Internet

Publicado 22/09/2022

Rio - Rebecca compareceu ao programa de podcast "Quem Pode, Pod", e expôs situações de racismo no seu cotidiano, que observa a filha sofrer. Em entrevista à Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora se emocionou ao contar que não queria que a filha Morena, de cinco anos, passasse pelas mesmas coisas que passou.

No trecho postado por Giovanna na última quarta-feira (21), Rebecca aparece chorando e conta de vezes que a filha chegou a ter vergonha do próprio cabelo por medo do que os colegas de classe iriam falar: "Eu fico morrendo de medo de isso acontecer com a minha filha, como já aconteceu na escola". A artista diz que pra ela o mais importante é deixar claro para a filha que os comentários racistas não são certos: "Eu converso muito com ela, pra quando isso acontecer ela me contar".

Na legenda, a apresentadora escreveu: "'A gente nunca espera que vá acontecer com os nossos filhos'. Essa conversa com a @rebecca no #QuemPodePod me pega num lugar muito particular. Quis colocar esse trechinho aqui pra chamar a sua atenção pra esse episódio que tá uma aula sobre diversos assuntos. @rebecca, sua linda! Muito obrigada por estar inteira com a gente, por acrescentar tanto a esse debate e um beijo na maravilhosa da Morena! E você que não assistiu, corre lá no canal pq a entrevista tá demais e depois me conta aqui o que achou."

Nos comentários, vários relatos de mães que passam pela mesma situação com seus filhos chamam a atenção. Em um deles, a internauta conta: "Meu filho com 4 anos chegou em casa depois de 2 meses estudando e me perguntou "mãe, olha minha barriga, ela tá ficando negra igual a do meu pai? As pessoas vão deixar de gostar de mim se eu ficar da cor dele?" Ele tinha quatro anos, ele não deveria ter medo disso, foi aí que eu entendi que algumas questões teriam que ser conversadas em casa, há 16 anos atrás não tínhamos tanta informação e eu tive que me formar e informar. Na 6° série me perguntou como agir quando os colegas zoassem o cabelo dele, ele alisou e por muito tempo negou seu crespo cacheado. Dói muito mais neles, somos levadas a brigar por quem depende da nossa força. #Mãedefilhopreto"