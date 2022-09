Sammy mostra que venceu anorexia - Reprodução Internet

Sammy mostra que venceu anorexiaReprodução Internet

Publicado 22/09/2022 16:30

Rio - Sammy compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (22), que conseguiu superar a anorexia. A influenciadora passou por um divórcio transtornado com o ex-BBB, Pyong Lee, em fevereiro deste ano, com quem tem um filho, Jake, de dois anos. Em junho, Sammy já havia avisado aos seus fãs que estava passando por uma fase de vários distúrbios alimentares.

fotogaleria

Após lidar com crises de compulsão alimentar, bulimia - em casos de vômito forçado - e anorexia, a ex-esposa de Pyong finalmente se mostra bem e superada. "Venci a anorexia. Aos poucos, vou me recuperar. Corpo e mente", escreveu Sammy na legenda do Story, onde aparece com roupa de atividade física mostrando sua rotina de autocuidado.