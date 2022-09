Eliezer revela que Viih Tube tem desejo por 'ração de cachorro' na gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2022 16:05 | Atualizado 22/09/2022 16:08

Rio - Após anunciar que estão esperando o primeiro filho , Viih Tube e Eliezer têm registrado diversos momentos da gravidez nas redes sociais. Nesta quinta-feira, o ex-participante do "BBB 22" chocou os fãs ao revelar um desejo inusitado que a influenciadora teve logo no início da gestação.

"Me falando que deu água na boca para comer ração e petisco de cachorro. Coitado do meu filho!", brincou o ex-brother, nos Stories do Instagram. "Eu não comi, só cheirei. (O filho) está pedindo!", rebateu a youtuber.

Eliezer ainda afirmou ter sido vítima de uma lenda urbana muito conhecida por brasileiros, apesar de não ter comprovação científica: "Tive terçol porque neguei doce para ela. Eu já sabia que ela estava grávida. Deu dois dias e o terçol apareceu", contou o designer.

Juntos desde maio deste ano, Viih Tube, de 22 anos, e Eliezer, de 32, usaram as redes sociais para revelar a gravidez, na última terça-feira. A youtuber falou sobre a felicidade dos dois com o bebê e revelou estar ansiosa para ver o rostinho do filho. No mesmo dia, o "Baby Tube" já ganhou sua própria conta no Instagram e conta, até o momento, com mais de 600 mil seguidores.